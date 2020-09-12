Англия

Египтянин четыре раза подряд забил в первом туре чемпионата Англии.

Ливерпуль принимает на своем поле Лидс Юнайтед в рамках стартового тура английской Премьер-лиги, и по итогам первого тайма "красные" обыгрывают соперника с минимальным преимуществом в счете (3:2).

Главным бомбардиром в этом поединке для Ливерпуля является Мохаммед Салах, который оформил в ворота Лидс дубль.

Таким образом, 28-летний египтянин сумел отличиться взятием ворот в первом туре АПЛ четыре сезона подряд.

Ни одному футболисту Ливерпуля не удавалось подобное до Салаха, а в истории Премьер-лиги этим достижением ранее мог похвастаться только Тедди Шерингем в составе Тоттенхэма с сезона-1992/93 по сезон-1995/96.

Напомним, что следить за событиями поединка Ливерпуль — Лидс вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.