Англия

Украинский вингер начнет первый тур АПЛ на скамейке запасных.

Вест Хэм встретится на своем поле с Ньюкаслом в рамках стартового тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес определился со стартовым составом на этом матч, места в котором не оказалось нападающему Андрея Ярмоленко.

30-летний украинец попал в заявку своей команды, однако начнет поединок против Ньюкасла со скамейки запасных.

Напомним, матч Вест Хэм — Ньюкасл состоится сегодня, 12 сентября, в 22:00 по киевскому времени.