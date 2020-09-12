Англия

Украинец появился на поле вместо Марка Нобла на 67-й минуте встречи.

Вест Хэм принимает на своем поле Ньюкасл в рамках первого тура английской Премьер-лиги.

Минимально проигрывая сопернику, тренерский штаб "молотобойцев" решил внести изменения в игру и выпустить на поле нападающего Андрея Ярмоленко.

30-летний украинец заменил Марка Нобла на 67-й минуте встречи, и уже спустя несколько минут он заработал желтую карточку.

Интересно, что арбитр встречи сначала показал "горчичник" Томашу Соучеку, хотя фол совершил Ярмоленко, но VAR исправил эту ошибку.