Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Тоттенхэм сойдется в противостоянии с Эвертоном в поединке первого тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Жозе Моуриньо на успех более высокими.

Так, на потенциальную Тоттенхэма коэффициент составляет 1,93, а вероятность успеха Эвертона оценивается показателем 4,20. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,55.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Калверт-Льюин забьет гол в 1-м тайме: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,5.

Напомним, матч Тоттенхэм – Эвертон состоится в воскресенье, 13 сентября, в 18:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.