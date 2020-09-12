Англия

"Шпоры" следят за ситуацией вокруг форварда Уотфорда.

Нападающий Уотфорда Трой Дини попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.

"Шпоры" следят за английским форвардом и могут в ближайшее время начать по нему переговоры. Лондонский клуб не сумел договориться по трансферам Аркадиуша Милика и Андреа Белотти и теперь попытается подписать 32-летнего игрока.

Действующий контракт Дини с Уотфордом рассчитан до июня 2021 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 27 поединков в футболке "шершней", отличившись десятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Дини также заинтересован Вест Бромвич.