Англия

Тренер продолжает искать причины поражению Эвертону.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что коронавирус мешал его команде подготовиться к сезону.

"У нас были несколько положительных случаев Covid-19. Мы имеем право не говорить, какие это были игроки, но у нас они были. Другие футболисты оказались на карантине из-за близости с ними".

"Еще один из футболистов был вынужден оказаться на карантине из-за того, что отдыхал в стране из "красной зоны", а также большая часть уезжала в свои сборные", — приводит слова Моуринью BBC.

Ранее португальский тренер отметил, что проблемы с предсезонной подготовкой стали причиной поражения "шпор".