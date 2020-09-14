Тренер продолжает искать причины поражению Эвертону.
Жозе Моуриньо, getty images
14 сентября 2020, 01:30
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что коронавирус мешал его команде подготовиться к сезону.
"У нас были несколько положительных случаев Covid-19. Мы имеем право не говорить, какие это были игроки, но у нас они были. Другие футболисты оказались на карантине из-за близости с ними".
"Еще один из футболистов был вынужден оказаться на карантине из-за того, что отдыхал в стране из "красной зоны", а также большая часть уезжала в свои сборные", — приводит слова Моуринью BBC.
Ранее португальский тренер отметил, что проблемы с предсезонной подготовкой стали причиной поражения "шпор".