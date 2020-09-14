Англия

"Молотобойцы" хотят усилить позицию левого защитника.

Вест Хэм до закрытия трансферного окна хочет подписать левого защитника.

Как сообщает The Athletic, в сфере интересов клуба находятся Сеад Колашинац (Арсенал) и Эмерсон Палмьери (Челси).

Скорее всего, речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде.

Напомним, что на данный момент основным левым защитником Вест Хэма является Аарон Кресвелл.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм не намерен продавать Райса.