"Молотобойцы" хотят усилить позицию левого защитника.
СЕАД КОЛАШИНАЦ, GETTY IMAGES
14 сентября 2020, 10:59
Вест Хэм до закрытия трансферного окна хочет подписать левого защитника.
Как сообщает The Athletic, в сфере интересов клуба находятся Сеад Колашинац (Арсенал) и Эмерсон Палмьери (Челси).
Скорее всего, речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде.
Напомним, что на данный момент основным левым защитником Вест Хэма является Аарон Кресвелл.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм не намерен продавать Райса.