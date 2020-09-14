Вест Хэм до закрытия трансферного окна хочет подписать левого защитника. 

Как сообщает The Athletic, в сфере интересов клуба находятся Сеад Колашинац (Арсенал) и Эмерсон Палмьери (Челси). 

Скорее всего, речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде. 

Напомним, что на данный момент основным левым защитником Вест Хэма является Аарон Кресвелл. 

Ранее сообщалось, что Вест Хэм не намерен продавать Райса