Англия

"Канониры" хотят продать полузащитника.

Руководство Арсенала намерено в текущее трансферное окно избавиться от полузащитника команды Лукаса Торрейры, сообщает Tuttosport.

По данным источника, лондонский клуб готов продать уругвайского футболиста за 22 миллиона фунтов. Отмечается, что в его услугах заинтересованы команды из Серии А.

В прошлом сезоне Лукас Торрейра провел 39 поединков за Арсенал, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.