"Канониры" хотят продать полузащитника.
Лукас Торрейра, getty images
14 сентября 2020, 16:54
Руководство Арсенала намерено в текущее трансферное окно избавиться от полузащитника команды Лукаса Торрейры, сообщает Tuttosport.
По данным источника, лондонский клуб готов продать уругвайского футболиста за 22 миллиона фунтов. Отмечается, что в его услугах заинтересованы команды из Серии А.
В прошлом сезоне Лукас Торрейра провел 39 поединков за Арсенал, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.
Ранее сообщалось, что серьезным претендентом на Торрейру остается Фиорентина.