Италия

"Фиалки" жаждут заполучить уругвайского полузащитника.

Фиорентина улучшила предложение в рамках переговоров по трансферу Лукаса Торрейры, сообщает Lanazione.

Источник утверждает, что "фиалки" предлагают аренду уругвайца за 10 миллионов евро с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукас Торрейра провел 39 поединков за Арсенал, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что Милан также готов начать переговоры по 24-летнему полузащитнику.