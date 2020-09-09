"Фиалки" жаждут заполучить уругвайского полузащитника.
Лукас Торрейра, getty images
09 сентября 2020, 15:18
Фиорентина улучшила предложение в рамках переговоров по трансферу Лукаса Торрейры, сообщает Lanazione.
Источник утверждает, что "фиалки" предлагают аренду уругвайца за 10 миллионов евро с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лукас Торрейра провел 39 поединков за Арсенал, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что Милан также готов начать переговоры по 24-летнему полузащитнику.