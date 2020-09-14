Англия

Хавбек может получить шанс в составе "красных".

Ливерпуль не планирует отпускать полузащитника команды Марко Груйича в очередную аренду, сообщает Kicker.

По данным источника, мерсисайдцы не рассчитывают на игрока в дальней перспективе, но готовы продать его на полноценной основе не раньше января.

Напомним, Груйич выступал на правах аренды в Герте с 2018 года, отыграв 54 матча и забив 9 голов.

Ранее сообщалось, что берлинцы не оставляют попыток вновь вернуть сербского игрока в свой состав.