"Старая дама" намерена сохранить сербского хавбека.
Марко Груйич, Getty Images
23 августа 2020, 08:33
Полузащитник Ливерпуля Марко Груийч может в ближайшее время стать игроком Герты, сообщает портал Goal.
Берлинский клуб доволен игрой сербского хавбека и намерен договориться с мерсисайдцами о его выкупе. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 20 миллионов евро.
В подписании 24-летнего игрока также заинтересованы Боруссия М и Айнтрахт, но берлинский клуб лидирует в борьбе за него.
Груйич выступал на правах аренды в Герте с 2018 года, отыграв 54 матча и забив 9 голов.
Ранее сообщалось, что Герта также заинтересована в подписании полузащитника Милана Хакана Чалханоглу.