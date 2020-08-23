Германия

"Старая дама" намерена сохранить сербского хавбека.

Полузащитник Ливерпуля Марко Груийч может в ближайшее время стать игроком Герты, сообщает портал Goal.

Берлинский клуб доволен игрой сербского хавбека и намерен договориться с мерсисайдцами о его выкупе. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 20 миллионов евро.

В подписании 24-летнего игрока также заинтересованы Боруссия М и Айнтрахт, но берлинский клуб лидирует в борьбе за него.

Груйич выступал на правах аренды в Герте с 2018 года, отыграв 54 матча и забив 9 голов.

Ранее сообщалось, что Герта также заинтересована в подписании полузащитника Милана Хакана Чалханоглу.