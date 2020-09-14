Англия

Уругвайский хавбек может вернуться в Серию А.

Арсенал готов расстаться с полузащитником Лукасом Торрейрой и может отдать его в аренду. Об этом сообщает The Guadrian.

По информации источника, в услугах 24-летнего уругвайца заинтересованы Фиорентина и Торино. "Канониры" хотели бы освободить место в полузащите для потенциальных новичков, поэтому могут согласиться отдать своего игрока в аренду.

Тем не менее, приоритетом для Арсенала остается полноценная продажа Торрейры, которого они оценивают в 18 миллионов фунтов. Другие источники говорят о сумме в 22 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Лукас Торрейра провел 39 поединков за Арсенал, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.