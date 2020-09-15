Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Брайтон на своем поле потерпел поражение от Челси в поединке первого тура английской Премьер-лиги (1:3).

Подопечные Фрэнка Лампарда отправили в ворота "чаек" три мяча, а их авторами стали Жоржиньо, Джеймс и Зума. Брайтону же удалось ответить единственным взятием ворот в исполнении Троссарда.

Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон — Челси:

Брайтон — Челси 1:3

Голы: Троссард, 54 — Жоржиньо, 23 (пен.), Джеймс, 56, Зума, 66



Брайтон: Райан — Уайт (Гросс, 79), Данк, Уэбстер — Лэмпти, Лаллана (Коннолли, 45), Биссума, Альзате (Джаханбакш, 79), Марч — Мопе, Троссард.



Челси: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо — Лофтус-Чик (Баркли, 61), Жоржиньо (Аспиликуэта, 85), Канте — Хаверц (Хадсон-Одои, 80), Вернер, Маунт.



Предупреждение: Лэмпти.