Англия

Защитник отреагировал на информацию в СМИ.

Защитник Баварии Давид Алаба прокомментировал высказывания вокруг саги с его новым контрактом.

"Я бы хотел, чтобы моя контрактная ситуация не прояснялась публично. Поэтому несколько заявлений за последние несколько недель удивили и даже задели меня. Многие вещи, которые написаны и сказаны в данный момент, просто не соответствуют действительности и не соответствуют истине".

"Этот клуб для меня это не просто клуб, это дом, семья и дом. В течение 12 лет я ношу легендарную красную футболку, и я делал и до сих пор делаю это каждый божий день с самоотдачей, гордостью и страстью. Благополучие этого фантастического клуба просто превыше всего, и это тоже очень важно для меня. Я принял к сердцу каждого ответственного человека, каждого игрока, каждого сотрудника клуба".

"В семье вы можете не соглашаться, вы можете спорить, но это всегда остается в семье. Я буду и дальше принимать это близко к сердцу. Я очень надеюсь, что мы сможем найти решение как можно скорее, чтобы клуб, менеджеры, мои товарищи по команде и болельщики знали свою позицию", — цитирует Алаба BavarianFootball.

Ранее СМИ сообщали, что баварцы не сумели договориться с игроком и его агентом.