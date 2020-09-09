Австриец планирует покинуть мюнхенский клуб.
Давид Алаба, Getty Images
09 сентября 2020, 17:32
Баварией не достигла соглашения по новому контракту с защитником Давидом Алабой, сообщает издание Bild.
Австрийский центрбек не доволен предложенными условиями и отказался подписать новое соглашение. Теперь 28-летний игрок планирует заняться поисками нового клуба, чтобы завершить трансфер до закрытия трансферного окна.
Действующий договор Алабы с Баварией рассчитан до июня 2021 года.
В прошлом сезоне защитник провел 42 поединка в футболке "красных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Алабы заинтересован ПСЖ.