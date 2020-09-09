Германия

Австриец планирует покинуть мюнхенский клуб.

Баварией не достигла соглашения по новому контракту с защитником Давидом Алабой, сообщает издание Bild.

Австрийский центрбек не доволен предложенными условиями и отказался подписать новое соглашение. Теперь 28-летний игрок планирует заняться поисками нового клуба, чтобы завершить трансфер до закрытия трансферного окна.

Действующий договор Алабы с Баварией рассчитан до июня 2021 года.

В прошлом сезоне защитник провел 42 поединка в футболке "красных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Алабы заинтересован ПСЖ.