Англия

Испанец близок к переезду на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед ведет активные переговоры с Реалом о трансфере крайнего защитника Серхио Регилона, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы довольно близки к тому, чтобы заключить соглашение, но "манкунианцы" отказались от изначальных условий Реала.

Отмечается, что мадридцы хотели заполучить 30 миллионов евро и право обратного выкупа. Также Юнайтед ведет активные переговоры с агентом игрока.

Ранее сообщалось, что сам Регилон предпочитает вернуться в Севилью, нежели перейти в манчестерский клуб.