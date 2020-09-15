Испанец близок к переезду на Олд Траффорд.
Серхио Регилон, getty images
15 сентября 2020, 10:50
Манчестер Юнайтед ведет активные переговоры с Реалом о трансфере крайнего защитника Серхио Регилона, сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, клубы довольно близки к тому, чтобы заключить соглашение, но "манкунианцы" отказались от изначальных условий Реала.
Отмечается, что мадридцы хотели заполучить 30 миллионов евро и право обратного выкупа. Также Юнайтед ведет активные переговоры с агентом игрока.
Ранее сообщалось, что сам Регилон предпочитает вернуться в Севилью, нежели перейти в манчестерский клуб.