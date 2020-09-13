Испания

Испанский защитник не хочет покидать родную страну.

Защитник Реала Серхио Регилон хочет следующий сезон провести в Севилье, а не Манчестер Юнайтед, сообщает AS.

Испанский защитник выступал за "нервионцев" ранее и выиграл Лигу Европы.

В сезоне-2019/20 Серхио Регилон провел в футболке Севильи 36 поединков во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что Севилья не может повторить предложение Манчестер Юнайтед по защитнику.