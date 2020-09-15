Англия

"Особенному" понадобился нидерландский нападающий.

Жозе Моуриньо просит руководство Тоттенхэма подписать Баса Доста из франкфуртского Айнтрахта, сообщает The Guardian.

Португальский тренер нуждается в игроке линии нападения, который смог бы подменять Харри Кейна.

Отметим, что на счету Баса Доста 10 голов в 32 официальных играх за Айнтрахт. До этого экс-игрок сборной Нидерландов до "орлов" выдал три хороших сезона в лиссабонском Спортинге, забив там 93 гола в 127 матчах.

Напомним, что другим вариантом продолжения карьеры нападающего остается Брюгге.