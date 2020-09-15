"Особенному" понадобился нидерландский нападающий.
Бас Дост, getty images
15 сентября 2020, 19:59
Жозе Моуриньо просит руководство Тоттенхэма подписать Баса Доста из франкфуртского Айнтрахта, сообщает The Guardian.
Португальский тренер нуждается в игроке линии нападения, который смог бы подменять Харри Кейна.
Отметим, что на счету Баса Доста 10 голов в 32 официальных играх за Айнтрахт. До этого экс-игрок сборной Нидерландов до "орлов" выдал три хороших сезона в лиссабонском Спортинге, забив там 93 гола в 127 матчах.
Напомним, что другим вариантом продолжения карьеры нападающего остается Брюгге.