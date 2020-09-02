Германия

Чемпион Бельгии заинтересован в нидерландском нападающем.

Брюгге всерьез рассматривает возможность перехода форварда Айнтрахта Баса Доста, сообщает AD.nl. Контракт игрока с немецким клубом действителен еще два сезона.

Чтобы заполучить 31-летнего форварда, придется потратиться, потому что год назад Айнтрахт потратил на него около 7 млн евро.

Экс-игрок сборной Нидерландов до "орлов" выдал три хороших сезона в лиссабонском Спортинге, забив там 93 гола в 127 матчах. В Бундеслиге он, частично из-за травм не был так хорош – впрочем, вся команда выступила хуже ожидаемого и финишировала лишь девятой. На счету Баса 10 голов в 2 официальных играх за Айнтрахт.

Сам Бас прошлой осенью говорил о желании закончить карьеру в Айнтрахте.