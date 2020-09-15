Англия

"Шпоры" внезапно приблизились к приобретению левого защитника Реала.

Серхио Регилон, весьма неожиданно, близок к переходу в Тоттенхэм, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По его информации, сделка весь вероятна, хоть и до конца не завершена. Тоттенхэму практически удалось договориться с Реалом.

Примечательно, что фаворитом на подписание Регилона считался Манчестер Юнайтед, но не сумел за это время продвинуться в переговорах по 23-летнему футболисту.

В прошлом сезоне на правах годичной аренды Регилон выступал за Севилью.