Англия

Эмилиано Мартинес хочет быть "номером первым" в Арсенале.

Вратарь Арсенала Эмилиано Мартинес, уверенно проведший концовку сезона-2019/20, считает, что достоин большего, чем роль дублера.

"Я показал, что могу быть основным вратарем, – цитирует 27-летнего аргентинца Goal. – Поэтому считаю, что в следующем сезоне заслужил больше игровой практики. Это единственное, но необходимое условие для того, чтобы я остался в Арсенале".

Мартинес принадлежит Арсеналу с сезона-2011/12, однако провел за первую команду лишь 37 матчей (23 — в сезоне-2019/20) во всех турнирах.

За это время он выступал в аренде за Оксфорд Юнайтед (1), Шеффилд Уэнсдей (15), Ротерхэм (8), Вулверхэмптон (15), Хетафе (7) и Рединг (18).