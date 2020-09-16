Англия

"Шпоры" договорились о переходе с Реалом и футболистом.

Левый защитник Реала Серхио Регилон, скорее всего, продолжит карьеру в Тоттенхэме, сообщает The Guardian.

В отличие от Манчестер Юнайтед, "шпоры" согласились заплатить за игрока 30 млн евро. Кроме того, Тоттенхэм согласился на право Реала выкупить футболиста обратно за 45 млн евро.

Регилон уже согласовал условия личного контракта с клубом. Договор будет рассчитан до 2025 года.

Также лондонский клуб ведет переговоры с Реалом об аренде Гарета Бэйла. Проблемой является высокая зарплата валлийца – 600 тысяч фунтов в месяц. Гарет, хоть и признался недавно в любви к "шпорам", идти на понижение зарплаты не согласен.