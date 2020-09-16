Англия

Голкипер Дижона станет заменой для Эмильяно Мартинеса, перешедшего в Астон Виллу.

Вратарь Дижона Рюнар Рунарссон в ближайшее время станет игроком Арсенала. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "канониры" согласовали все условия будущего трансфера 25-летнего исландца, который подпишет с новым клубом пятилетний контракт.

Отметим, что Рунарссон рассматривается Арсеналом в качестве замены для Эмильяно Мартинеса, который перешел в Астон Виллу за 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Рюнар Рунарссон провел 11 матчей в рамках Лиги 1, в которых он пропустил 17 голов.