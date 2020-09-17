Англия

Стороны согласовали условия будущего трансфера.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл в ближайшее время вернется в Тоттенхэм, за который он выступал в период с 2007 по 2013 год.

Как сообщает журналист Николо Скира, "шпоры" полностью согласовали трансфер 31-летнего валлийца.

Бэйл завтра прилетит в Лондон для подписания контракта с Тоттенхэмом, после чего о переходе будет объявлено официально.

Напомним, ранее агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы Гарета Бэйла, подтвердил желание своего клиента вернуться в лондонский клуб.