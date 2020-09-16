Англия

Валлиец может вернуться в лондонский клуб.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл может в ближайшее время вернуться в Тоттенхэм. Переговоры с лондонским клубом подтвердил агент валлийского форварда Джонатан Барнетт.

"Гарет по-прежнему любит Тоттенхэм. Мы ведем переговоры со "шпорами". Это клуб, к которому он хочет присоединиться", – рассказал Барнетт в интервью BBC Sport.

Бэйл выступал в составе Тоттенхэма в 2007-13 годах, отыграв 203 матча и забив 56 голов.

Ранее сообщалось, что Реал хочет включить Деле Алли в сделку по Бэйлу.