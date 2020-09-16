Валлиец может вернуться в лондонский клуб.
Гарет Бэйл, Getty Images
16 сентября 2020, 08:51
Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл может в ближайшее время вернуться в Тоттенхэм. Переговоры с лондонским клубом подтвердил агент валлийского форварда Джонатан Барнетт.
"Гарет по-прежнему любит Тоттенхэм. Мы ведем переговоры со "шпорами". Это клуб, к которому он хочет присоединиться", – рассказал Барнетт в интервью BBC Sport.
Бэйл выступал в составе Тоттенхэма в 2007-13 годах, отыграв 203 матча и забив 56 голов.
Ранее сообщалось, что Реал хочет включить Деле Алли в сделку по Бэйлу.