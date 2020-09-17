Англия

Защитник может остаться в АПЛ.

Бывший крайний защитник Ливерпуля Натаниэль Клайн тренируется вместе с Кристал Пэлас, сообщает Goal.

По данным источника, у футболиста будет еще около двух недель, чтобы произвести впечатление на тренерский штаб "орлов", чтобы подписать контракт с клубом.

Напомним, Клайн провел за Ливерпуль 104 поединка, забив два гола и отдав пять результативных передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Пэлас арендовал у Челси нападающего Миши Батшуайи.