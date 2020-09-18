Англия

Аргентинский клуб подтвердил, что колумбийский хавбек перешел в стан "ирисок" бесплатно.

Банфилд должен был получить денежную компенсацию за переход своего бывшего полузащитника Хамеса Родригеса из мадридского Реала в Эвертон согласно механизму солидарности, который подразумевает под собой непосредственное участие клуба в развитии футболиста.

Несмотря на это, аргентинская команда не получит никаких выплат. Банфилд на своем официальном сайте подтвердил, что 29-летний Хамес перешел в Эвертон абсолютно бесплатно.

"К сожалению, за трансфер Хамеса Родригеса из Реала в Эвертон футбольному клубу Банфилд денег не причитается. Переход был совершен бесплатно".

"Соответствующие консультации уже проведены с двумя заинтересованными клубами и соответствующими организациями. Во всех случаях они подтверждали нам, что Банфилд не получит никаких выплат по механизму солидарности", — сказано в заявлении клуба.

Стоит отметить, что британское издание ВВС ранее уверяло, что трансфер Хамеса Родригеса обошелся Эвертону в 13,2 миллиона евро.