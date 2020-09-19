Англия

Football.ua анонсирует матч второго тура АПЛ между МЮ и Кристал Пэлас.

Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера надеется добыть первую победу, а коллектив Роя Ходжсона — навязать борьбу за очки.

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

19 сентября, 19:30, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи — Мартин Аткинсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Из-за насыщенного календаря в прошлом сезоне и пандемии коронавируса Манчестер Юнайтед лишь сейчас проведет свой первый поединок в сезоне-2020/21.

Болельщики этой команды не скрывают своего разочарования — с момента открытия трансферного окна был приобретен лишь Донни ван де Беек, и то некоторые предполагают, что этот переход был осуществлен "ради перехода". То есть купить кого-то, чтобы составить имитацию конкуренции с ведущими клубами АПЛ на рынке.

Кристал Пэлас начал чемпионат с победы, минимально одолев Саутгемптон со счетом 1:0. Среди приобретений "стекольщиков" стоит отметить Эбериче Эзе из КПР и аренду Миши Батшуайи из Челси, который перед уходом продлил соглашение с "синими" на один сезон, чтобы не уйти следующим летом свободным агентом.

По версии букмекеров, очевидным фаворитом встречи является Манчестер Юнайтед: победа "красных дьяволов" оценивается коэффициентом 1,35, ничья — 5,20, а победа "орлов" — 9,70.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Туанзебе, Джонс — Бентеке, Кэхилл, ван Анхольт, Томкинс, Уикхэм, Фергюсон

Под вопросом: ... — Вудс.