Англия

Голкипер Ренна в скором времени начнет выступать за Челси.

Челси и Ренн договорились о переходе Эдуара Менди, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 28-летний футболист уже попрощался в пятницу с партнерами по команде.

Изначально Ренн хотел 40 миллионов евро и аренду Оливье Жиру на сезон, затем снизил требования до 20-25 миллионов евро, а также некоторые бонусы. Кроме того, французский клуб хотел включить в сделку аренду Фикайо Томори, однако, скорее всего, английский центрбек будет отдан в аренду клубу из АПЛ.

Напомним, что Эдуар Менди — это кандидатура технического советника Челси Петра Чеха, который впечатлен игрой сенегальца.