Англия

Нападающий Реала перейдет в состав "шпор" травмированным.

Как уже ранее сообщалось, что Гарет Бэйл близок к переходу в Тоттенхэм. Валлийский футболист уже прибыл в Лондон для подписания контракта.

Тем не менее, 31-летний футболист не сможет сходу дебютировать за "шпор". Дело в том, что Бэйл травмирован и пропустит четыре недели.

Ранее сообщалось, что Реал уже отдал номер Гарета Бэйла Марко Асенсио.

Бэйл выступал в составе Тоттенхэма в 2007-13 годах, отыграв 203 матча и забив 56 голов.