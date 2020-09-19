Нападающий Реала перейдет в состав "шпор" травмированным.
ГАРЕТ БЭЙЛ, GETTY IMAGES
19 сентября 2020, 00:20
Как уже ранее сообщалось, что Гарет Бэйл близок к переходу в Тоттенхэм. Валлийский футболист уже прибыл в Лондон для подписания контракта.
Тем не менее, 31-летний футболист не сможет сходу дебютировать за "шпор". Дело в том, что Бэйл травмирован и пропустит четыре недели.
Ранее сообщалось, что Реал уже отдал номер Гарета Бэйла Марко Асенсио.
Бэйл выступал в составе Тоттенхэма в 2007-13 годах, отыграв 203 матча и забив 56 голов.