Испания

Мадридский клуб еще не успел официально попрощаться с Гаретом Бэйлом.

Несмотря на то, что переход Гарета Бэйла в Тоттенхэм официально не завершен, Реал уже отдал игровой номер валлийца Марко Асенсио.

На официальном сайте Ла Лиги появилась заявка и номера футболистов, под которыми они будут играть в следующем сезоне.

Отметим, что у Марко Асенсио числится №11, хотя этот номер принадлежал Гарету Бэйлу, который близок к переходу в Тоттенхэм, за который играл ранее.

Ранее сообщалось, что Бэйл уже прибыл в Лондон и вскоре переход в состав "шпор" будет завершен.