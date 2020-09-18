Мадридский клуб еще не успел официально попрощаться с Гаретом Бэйлом.
МАРКО АСЕНСИО, GETTY IMAGES
18 сентября 2020, 19:55
Несмотря на то, что переход Гарета Бэйла в Тоттенхэм официально не завершен, Реал уже отдал игровой номер валлийца Марко Асенсио.
На официальном сайте Ла Лиги появилась заявка и номера футболистов, под которыми они будут играть в следующем сезоне.
Отметим, что у Марко Асенсио числится №11, хотя этот номер принадлежал Гарету Бэйлу, который близок к переходу в Тоттенхэм, за который играл ранее.
Ранее сообщалось, что Бэйл уже прибыл в Лондон и вскоре переход в состав "шпор" будет завершен.