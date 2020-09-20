Англия

Звездный валлиец пополнил список переходов в английскую Премьер-лигу, которые вызывали восхищение.

Тоттенхэм подписал некогда одного из лучших игроков мира Гарета Бэйла – который при должном отношении к делу, вероятно, сможет вернуться на этот уровень. И вот тогда болельщикам "шпор" можно будет сказать только одно: вау!

Валлиец, который покидал Тоттенхэм в статусе самого дорогого игрока мира, выиграл в Мадриде все возможные трофеи: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира... В некоторых из этих трофеев он играл одну из ключевых ролей, в других же – был статистом, больше концентрируясь на других видах спорта. Теперь перед Гаретом стоит новый вызов и, судя по всему, он готов его принять.



Давайте же посмотрим, какие вау-трансферы были в Премьер-лиге раньше и выберем тот, который восхитил вас больше всего.

Рууд Гуллит

Легенда Милана и сборной Нидерландов Рууд Гуллит выигрывал Золотой мяч и чемпионат Европы в 1988 году, два Кубка европейских чемпионов и трижды становился чемпионом Италии. С такими трофеями 32-летний голландец переходил в Челси в 1995 году – задолго до денег Романа Абрамовича.

"Возможно, кто-то думал, что мои ноги уже не так хороши, что я приехал сюда отдыхать – просто заработать денег и готовиться к завершению карьеры. Они ошибались", — рассказал недавно сам Гуллит BBC.

Переход хавбека оказался удачным, особенно после того как он передвинулся с позиции либеро в полузащиту. А год спустя он стал играющим тренером и привел Челси к победе в Кубке Англии в своем единственном полном сезоне в клубе.

Вердикт: Попадание

Хуан Себастьян Верон

"Вы просто идиоты", — сказал Алекс Фергюсон журналистам, которые критиковали аргентинца.

Хуан Себастьян Верон переходил в Манчестер Юнайтед как один из лучших плеймейкеров мира. "Красные дьяволы" не пожалели отдать за него 28 млн фунтов Лацио в 2001 году. Эксперт ВВС Марк Лоуренсон был уверен, что этот трансфер сделает Юнайтед "неудержимым".

Аргентинец здорово начал в Премьер-лиге, стал лучшим игроком сентября в чемпионате. Однако ему было сложно адаптироваться к английскому футболу. Спустя два года он перешел в Челси. После одного преисполненного травмами сезона в составе "синих" он больше никогда не играл в Англии.

Вердикт: Промах

Златан Ибрагимович

Обычно когда Манчестер Юнайтед подписывает 34-летнего свободного агента, это не считают отличным трансфером. Но Златан Ибрагимович в 2016 переходил в МЮ, имея за спиной 392 гола. Каждые 15 предыдущих сезонов он неизменно выигрывал трофеи – с Аяксом, Ювентусом, Интером, Барселоной, Миланом и ПСЖ.

В Манчестере он забил 28 голов в 46 матчах, выиграл Лигу Европы и Кубок лиги, однако серьезная травма колена в концовке того сезона фактически поставила крест на его карьере в Юнайтед. В следующей кампании он играл мало и в конце концов ушел в Лос-Анджелес Гэлакси.

Вердикт: Попадание

Робиньо

Манчестер Юнайтед подписал Робиньо в день, когда стало известно, что клуб приобрели арабские владельцы. "Горожане" увели 24-летнего нападающего Реала из Челси, установив британский трансферный рекорд – 32,5 млн фунтов в 2008 году.

Гендиректор клуба Гарри Крук в 2018 году рассказал ВВС, что у них было 24 часа, чтобы найти и согласовать трансфер звездного игрока, иначе шейхи могли и не купить клуб.

Все пошло не так с самого начала: на презентации Робиньо оговорился, сказав, что перешел в Челси. Спустя два сезона и 16 голов он ушел в Милан меньше, чем за половину суммы – за 15 млн фунтов.

Вердикт: Промах.

Юрген Клинсманн

Эмоции болельщиков оказались смешанными, когда Тоттенхэм подписал 30-летнего Юргена Клинсманна из Монако. Однако страстное празднование гола в дебютном матче помогло ему быстро стать любимчиком фанатов.

Тот сезон Клинсманн завершил с 21 голом в Премьер-лиге. Спустя сезон он ушел в Баварию, но вернулся обратно в 1998, чтобы завершить свою карьеру высочайшего уровня в Тоттенхэме.

Вердикт: Попадание.

Карлос Тевес и Хавьер Маскерано

Переходы звезд Коринтианса форварда Карлоса Тевеса и полузащитника Хавьера Маскерано в Вест Хэм и поныне остаются одними из самых неожиданных трансферов в Премьер-лиге. В футболистах были заинтересованы европейские топ-клубы, однако владеющие правами на игроков третьи лица (агентство) сделали этот трансфер возможным.

Маскерано не удалось отвоевать место в составе у Хейдена Маллинза, а Тевес забил семь голов – все в три последних месяца сезона. В том числе и гол в последнем туре в ворота Манчестер Юнайтед, который позволил "молоткам" остаться в Премьер-лиге, несмотря на жалобы Шеффилд Юнайтед.

У обоих футболистов сложились успешные карьеры. Тевес выигрывал Премьер-лигу с обоими манчестерскими клубами, а Маскерано поиграл за Ливерпуль, после чего выиграл все, что только возможно, с Барселоной.

Вердикт: Попадание

Фабрицио Раванелли

Нападающий сборной Италии Фабрицио Раванелли в свои 27 лет стал третьим самым дорогим трансфером Премьер-лиги на тот момент. Спустя два месяца после гола в финале Лиги чемпионов-1996 он перешел в Мидлсбро за 7 млн фунтов.

Он научил Англию праздновать голы, задирая майку на голову и всего отличился 31 мячом – среди них хет-трик в дебютном матче против Ливерпуля. Его сезон в Боро выдался очень насыщенным – проиграли в финале Кубка Англии, Кубка лиги и вылетели из Премьер-лиги. Спустя год в клубе он ушел в Марсель.

Вердикт: Попадание

Марсель Десайи

Чемпион мира Марсель Десайи, дважды победитель Лиги чемпионов с разными командами, перешел в Челси в 30-летнем возрасте из Милана. "Синие" тогда выложили 4,6 млн фунтов в 1998 году.

Француз провел в Челси более шести лет, наиграв 216 матчей, в том числе и в полузащите. Единственным трофеем, который он завоевал с "синими", был Кубок Англии.

Вердикт: Попадание.

Эдгар Давидс

Голландский полузащитник Эдгар Давидс переходил в Тоттенхэм уже на закате своей карьеры. Позади у 32-летнего хавбека были успехи в Аяксе, Милане, Ювентусе, Барселоне и Интере.

Он сыграл 44 матча и забил один гол за полтора года. Наверное, самым ярким воспоминанием о его периоде в Тоттенхэме стало то, что его на тренировке ударил Робби Кин.

Вердикт: Не попадание, но и не промах

Поль Погба

Вокруг возвращения француза из Ювентуса в Манчестер Юнайтед за рекордные 89 млн фунтов в 2016 году было много шума.

Француз забил 32 гола в 157 играх за "красных дьяволов", сделал немало результативных передач, но до планки поставленных перед ним ожиданий не дотягивается. Пока что он за четыре сезона выиграл только Лигу Европы и Кубок лиги на Олд Траффорд.

Вердикт: Не попадание, но и не промах

Анхель Ди Мария

Манчестер Юнайтед в 2014 году побил британский трансферный рекорд, заплатив Реалу 59,7 млн фунтов за полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.

26-летний аргентинец здорово начал на Олд Траффорд, но затем начались проблемы. В итоге он отметился только четырьмя голами в 32 матчах и ушел в Пари Сен-Жермен год спустя. Манчестер Юнайтед потерял на трансферной стоимости 15 млн фунтов.

Вердикт: Промах.

Джордж Веа

Обладателю Золотого мяча Джорджу Веа было 33 года, когда он присоединился к Челси на правах шестимесячной аренды из Милана в 2000 году.

Либериец забил пять голов в 15 матчах, в том числе поздний победный гол в дебютном матче против Тоттенхэма. Он выиграл с "синими" Кубок Англии. Затем был менее успешный период в Манчестер Сити, а сейчас Веа – президент своей страны.

Ведикт: Попадание.

Андрей Шевченко

Нападающий Милана и сборной Украины Андрей Шевченко в свои 29 лет считался одним из лучших форвардов мира. Обладатель Золотого мяча-2006 перешел в Челси за 30 млн фунтов.

Однако в 47 играх Премьер-лиги Шева забил только девять голов. Он выиграл Кубок лиги с "синими" и проиграл финал Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед. Спустя два года украинец вернулся в Милан.

Вердикт: Промах.

По материалам ВВС.