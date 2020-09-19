Англия

Валлийский игрок будет выступать за "шпор" на правах аренды.

Официальный сайт Тоттенхэма сообщает, что крайний полузащитник Реала Гарет Бэйл присоединился к лондонскому клубу.

Отмечается, что валлийский футболист будет выступать за "шпор" на правах аренды до конца сезона. Игрок взял в команде девятый номер.

Бэйл уже ранее выступал в составе Тоттенхэма в 2007-13 годах, отыграв 203 матча и забив 56 голов.

Ранее The Telegraph сообщал, что Тоттенхэм будет платить лишь треть зарплаты Бэйла, которая составляет 600 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.

Также утверждалось, что Бэйл не сможет дебютировать за лондонцев в течение месяца, так как вингер прибыл в клуб с травмой.