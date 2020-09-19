Англия

Алжирскому защитнику, возможно, придется пойти на снижение жалования.

Вулверхэмптон является главным претендентом на защитника Наполи Фаузи Гулама, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Однако "волки" не уверены, стоит ли платить алжирцу 3,5 млн евро за сезон, которые он сейчас получает в Наполи. Кроме того, Наполи хочет за игрока 10 млн евро.

Гулам практически не играл последних два года из-за нескольких травм колена.

Наполи рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с игроком. В таком случае "партенопеи" не получат денег за трансфер, однако сэкономят на зарплате.

Вулверхэмптон уже подписал в это трансферное окно левого защитника. Из Лиона к "волкам" перешел Фернандо Марсал.