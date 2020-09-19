Англия

"Ириски" пять раз поразили ворота соперника и пропустили дважды.

Эвертон в поединке второго тура чемпионата Англии принимал на своем поле Вест Бромвич и добился разгромной победы.

Отметим, что дебютным голом за "ирисок" отметился Хамес Родригес, а также хет-трик Калверта-Льюина.

Колумбиец обязательно запомнит этот матч еще и потому, что получил в лицо от Гиббса.

Эвертон — Вест Бромвич 5:2

Голы: Калверт-Льюин, 33, 62, 66, Хамес, 45, Кин, 54 — Диангана, 10, Матеус Перейра, 47

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Мина, Кин, Динь — Дукуре (Сигурдссон, 65), Аллан, Гомеш — Хамес (Кин, 78), Калверт-Льюин (Ивоби, 71), Ришарлисон

Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Семи Аджйи, Бартли, О`Ши, Гиббс — Матеус Перейра (Филлипс, 71), Ливермор, Савьерс (Филд, 75), Диангана (Эдвардс, 71) — Робинсон

Предупреждения: Дукуре

Удаление: Гиббс, 45+1