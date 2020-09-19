Англия

Во втором туре Премьер-лиги "белые" одолели "дачников".

В субботу, 19 августа, Лидс на своем поле принимал Фулхэм. Напомним, что оба клуба пополнили состав АПЛ, получив повышение в классе из Чемпионшипа.

Как и в первом туре, поединок с участием Лидса вышел результативным – семь голов на две команды!

Но в этом случае с тремя очками с поля ушел коллектив Марсело Бьелсы.

Лидс – Фулхэм 4:3

Голы: Кошта, 5, 57, Клих, 41 (с пенальти), Бэмфорд, 50 – Митрович, 34 (с пенальти), 67, Декордова-Рид, 62

Лидс: Мелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд (Алиоски, 70)

Фулхэм: Ареоля, Тете, Брайен, Хектор, Одои, Рид (Лемина, 70), Онома (Декордова-Рид, 58), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Митрович, Камара (Кебано, 58)

Предупреждения: Клих, Митрович, Тете.