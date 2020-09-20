Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас, Getty Images
20 сентября 2020, 06:28
В поединке второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сошелся в противостоянии с Кристал Пэлас.
Несмотря на статус фаворитов, подопечные Оле-Гуннара Солскьера потерпели поражение со счетом 1:3.
Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас:
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:3
Голы: Ван де Беек, 80 — Тунсенд, 7, Заа, 74, 85
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба (Ван де Беек, 67), Мактоминей — Джеймс (Гринвуд, 46), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Сахо, Митчелл — Таунсенд, Макартур, Маккарти (Миливоевич, 88), Шлупп — Заа, Айю (Батшуайи, 81)
Предупреждения: Фосу-Менса, Магуайр — Уорд