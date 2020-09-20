Англия

Валлийский вингер уверен, что португалец как никто другой знает, как выигрывать трофеи.

Гарет Бэйл вернулся в Тоттенхэм на правах сезонной аренды из Реала – после семи лет выступлений за "королевский клуб" в Испании. Одним из главных факторов, почему он решился на этот переход, был Жозе Моуриньо, признается Гарет.

"Мы разговаривали о нескольких позициях, на которых Жозе меня видит. Понятное дело, меня это устроило", — рассказал Бэйл BT Sport.

"Он сыграл большую роль в моем возвращении в Тоттенхэм. Это настоящий бренд, победитель. Жозе идеально подходит Тоттенхэму. Мы должны выигрывать трофеи, а он умеет делать это как никто иной".

Также Бэйл отметил, что хочет привнести в Тоттенхэм менталитет победителей, который он заполучил, выиграв массу трофеев с Реалом.