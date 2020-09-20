Англия

Валлийский форвард высказался о своем возвращении в стан "шпор".

Нападающий Гарет Бэйл покинул мадридский Реал и вернулся в Тоттенхэм, за который он выступал в период с 2007 по 2013 год. Валлиец дал свое первое интервью после официального объявления о его трансфере, во время которого он заявил о желании выиграть со "шпорами" трофеи.

"Приятно вернуться и вновь надеть эту футболку! Для меня это особенный клуб с потрясающими болельщиками. Здесь я сделал себе имя. Надеюсь, теперь я смогу набрать необходимую форму, чтобы помочь команде выиграть трофеи".

"Когда я уходил, я всегда думал, что однажды я хотел бы вернуться, и теперь появилась такая возможность. Я чувствую, что сейчас идеальное время для меня. Я голоден, у меня есть мотивация, я хочу преуспеть и не могу дождаться, чтобы начать".

"Я чувствую, что, поехав в Мадрид, выиграв трофеи и став лидером сборной, у меня появился менталитет победителя. Я знаю, что такое завоевывать трофеи. Вы не поймете этого, пока не окажетесь там, в финале, и не узнаете, как справляться с нервами и давлением. Все это приходит с опытом".

"Надеюсь, я принесу это в раздевалку, принесу веру в то, что мы можем выиграть трофей, и самое время сделать это в этом сезоне. Нужно сражаться на всех возможных фронтах. Я хочу вернуть Тоттенхэму менталитет победителя. Давайте наконец-то повеселимся", — приводит слова Бэйла официальный сайт Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл не сможет дебютировать за Тоттенхэм в течение месяца, так как он прибыл в клуб с травмой.