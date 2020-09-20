Англия

"Волки" нашли замену Мэтту Доэрти в составе вице-чемпионов Испании.

Вулверхэмптон и Барселона договорились о переходе в английский клуб правого защитника каталонцев и сборной Португалии Нельсона Семеду, сообщает The Guardian. Игроку нужно будет еще пройти медосмотр в Вулверхэмптоне.

Английский клуб предложил за футболиста 38 миллионов евро. В составе "волков" Семеду должен будет заменить Мэтта Доэрти, который ушел в Тоттенхэм примерно за 17 млн евро.

Нельсон играл за Барселону с 2017 года. Он перешел в испанский клуб из Бенфики. За это время Семеду выиграл с каталонцами четыре трофея, среди которых два чемпионата Испании.

Семеду будет уже десятым португальцем в составе Вулверхэмптона после Руи Патрисиу, Родерика Миранды, Рубена Винагре, Бруну Жордана, Жоау Моутинью, Рубена Невеша, Даниэля Поденсе, Педру Нету и Фабиу Силвы.

Еще один португалец, Диогу Жота, накануне был продан в Ливерпуль за 41 млн фунтов.

Руководит этим португальским ансамблем еще один португалец и клиент Жорже Мендеша – Нуну Эшпириту Санту. Недавно он подписал новый договор с "волками" – до лета 2023 года.