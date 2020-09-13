Англия

Португалец подписал соглашение до 2023 года.

Главный тренер Нуну Эшпириту Санту продлил соглашение с Вулверхэмптоном, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Португальский наставник поставил подпись под новым трехлетним контрактом с "волками".

Санту работает во главе Вулверхэмптона с 2017 года, приняв команду в Чемпионшипе. В прошлом сезоне 46-летний специалист финишировал с командой на 7-й строчке в АПЛ, а также пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Лестер объявил о подписании полузащитника Витиньи.