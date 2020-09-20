Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча второго тура английской Премьер-лиги между Челси и Ливерпулем.

В центральном матче второго тура АПЛ лондонский Челси принимал Ливерпуль. Большинство новичков "синих" по-прежнему не готовы играть, поэтому Фрэнк Лампард был вынужден обходиться без их услуг. Не оказалось в стартовом составе и новичка гостей Тиаго, который начал поединок на скамейке запасных. Сразу же после стартового свистка "пенсионеры" забрали мяч под свой контроль, но ограничивались лишь его перекатыванием, не оказывая никакого давления на чужую штрафную. В одном из эпизодов Вернер попытался пройти Фабиньо и вырваться на ударную позицию, но вместо этого нарушил правила в атаке.

Через некоторое время Ливерпуль перехватил инициативу и перебрался на чужую половину поля. Гости могли повести в счете благодаря ошибке Аррисабалаги на выходе – Салах опередил голкипера и прострелил во вратарскую, где Фирмино пробил в касание, но его удар был накрыт Кристенсеном. Через несколько минут шанс забить был у Канте, но француз не стал бить по воротам, зачем-то вернув мяч к центру поля. Затем игра на некоторое время успокоилась. Команды по очереди владели мячом, но не продвигались к воротам друг друга.

Со временем "красные" полностью забрали мяч себе, однако это не приносило никакой пользы. Не помогали и стандарты – ни одна из подач не привела к удару по воротам. Соперник же нанес опасный удар из-за пределов штрафной усилиями Вернера – мяч пролетел рядом со штангой. Кроме того, у хозяев была возможность забить благодаря опасному штрафному, но после подачи Хаверца никто не дотянулся до мяча.

Казалось, Челси контролирует ход игры и ничто не угрожает команде до окончания первой половины встречи, но произошло событие, которое подарило гостям большие шансы на успех. В компенсированное время Кристенсен получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Ливерпульцы не реализовали опасный штрафной, зато имели в своем распоряжении еще целый тайм в численном большинстве.

Сразу же после перерыва Юрген Клопп выпустил на поле Тиаго, который должен был помочь своей команде вскрывать оборону соперника. Забитый гол не заставил себя долго ждать, однако испанец не принимал в нем участие. Фирмино обыгрался с Салахом и подал на голову Мане, а Садио отправил мяч в сетку — 0:1. После забитого гола Ливерпуль продолжил контролировать мяч в надежде добить хозяев. Соперник сам же помог это сделать уже через четыре минуты усилиями Аррисабалаги. Кепа подарил мяч Мане в штрафной площади, а сенегальцу оставалось поразить пустые ворота — 0:2.

Обеспечив комфортное преимущество в счете, мерсисайдцы отдали мяч во владение "синим". Однако подопечные Лампарда недолго его контролировали, быстро вернув инициативу сопернику. Гости могли забивать благодаря заработанным стандартным положениям, но подачи снова не несли никакой угрозы для Аррисабалаги. Вейналдум мог забить с игры, получив пас от Фирмино и пробив в ближний угол — в этот раз Кепа был надежен.

Через две минуты Маунт едва не сократил отставание "пенсионеров" в счете — мяч просвистел над перекладиной после дальнего удара Мейсона. После этого игра на некоторое время успокоилась, после чего Челси получил возможность забить, заработав пенальти, который привез Тиаго. Но Жоржиньо не удалось его реализовать — Алиссон потащил удар капитана Челси. Через несколько минут "красные" также могли забить со стандарта, но удар Александер-Арнольда после розыгрыша штрафного оказался неточным.

Подопечные Клоппа продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, рассчитывая забить в третий раз. Но вместо этого они едва не пропустили. Абрахам получил пас от Вернера, улучшил позицию и пробил по воротам, но Алиссон снова оказался на высоте. В оставшееся до окончания матча время гости больше не давали сопернику шансов забить. "Красные", в свою очередь, не реализовали свой момент уже в компенсированное время. Аррисабалага спас свою команду после удара Салаха с близкого расстояния, а Вейналдум не смог подстроиться под мяч, оказавшись первым на добивании. Как итог, мерсисайдцы отпраздновали победу с разницей в два забитых мяча, присоединившись к командам, идущим без потерь после двух сыгранных матчей.

В третье туре Челси сыграет с Вест Бромвичем, а Ливерпуль ожидает еще одна принципиальная встреча – поединок с Арсеналом.

Челси — Ливерпуль 0:2

Голы: Мане, 50, 54

Челси: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо — Канте, Жоржиньо (Баркли, 79), Ковачич (Абрахам, 79) — Маунт, Хаверц (Томори, 46), Вернер

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон — Кейта (Милнер, 64), Хендерсон (Тиаго, 46), Вейналдум — Салах, Фирмино (Минамино, 86), Мане

Удаление: Кристенсен, 45+1 (фол последней надежды)

На 75-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти (вратарь)