Англия

Менеджер высказался об удалении защитника.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что не уверен, удалось бы его команды обыграть Челси, если бы команды играли в равных составах.

"Выиграли бы мы, если бы у Челси был 11 игрок? Кто это знает. Я думал, что мы были хороши в первом тайме, поэтому я думал, что мы могли бы выиграть. Не знаю, получилось бы".

"Мы знаем, что во втором тайме была другая игра, но мне уже понравилась наша первая половина. Мне понравилось, как мы пытались найти решения своим действиям. Мне понравилось, как мы взялись за сложную игру", — сказал Клопп Sky Sports.

Ранее немецкий специалист прокомментировал дебютный поединок полузащитника Тиаго Алькантары.