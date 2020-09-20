Англия

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Челси.

Юрген Клопп остался доволен выездной победой над Челси во втором туре чемпионата Англии.

"На Стэмфорде всегда непросто играть, – сказал в послематчевом интервью для клубного канала тренер Ливерпуля. – Но игра мне понравилась. Обе команды старались играть в свою игру, создавать моменты, добиваться результата. В конце тайма мы получили преимущество и смогли им воспользоваться".

"Мне понравилась игра Тьяго. Мы выпустили его, когда шла игра 11 на 10, и он мог управлять ритмом матча. Ребята старались ему помочь. В обороне ему пока непросто, но в нападении с мячом он проявил себя очень хорошо. Идеальное начало для него".

"Также мне понравились оба гола. В первом моменте — отличная игра головой, но еще лучше было движение Садио. А во втором Мане был вознагражден за прессинг вратаря".

После двух туров чемпион одержал две победы: над Лидсом — 4:3 и над Челси — 2:0.

Тьяго Алькантара стал игроком Ливерпуля 18 сентября, а 20-го уже дебютировал в составе "красных".