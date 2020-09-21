Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.
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21 сентября 2020, 08:16
В поединке второго тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле сумел крупно обыграть Бернли, пропустив первым.
Таким образом, команда Роджерса побеждает уже два тура кряду.
Лестер — Бернли 4:2
Голы: Барнс, 20, Питерс, 50 (автогол), Джастин, 61, Прат, 79 — Вуд, 10, Данн, 73
Лестер: Шмайхель, Кастань, Джастин, Сеюнджю, Ндиди, Прат (Олбрайтон, 83), Менди, Барнс (Морган, 90), Тилеманс, Перес (Мэддисон, 62), Варди
Бернли: Поуп, Данн, Тэйлор, Лонг, Бардсли, Вествуд, Брэйди (Питерс, 40), Браунхилл, Макнил, Родригес (Выдра, 70), Вуд
Предупреждения: Родригес, Менди, Бардсли.