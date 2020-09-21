Англия

Фрэнк Лампард хочет подписать опорного хавбека до закрытия трансферного окна.

Челси проявляет интерес к Деклану Райсу, сообщает The Athletic.

По информации источника, до закрытия трансферного окна "синие" хотят подписать опорного полузащитника, а приоритетной целью является Деклан Райс.

Лондонский клуб готов включить в сделку Росса Баркли, чтобы заполучить 21-летнего футболиста, который недавно провел 100-й матч в АПЛ.

Напомним, что Дэвид Мойес работал с Баркли, когда оба были в Эвертоне. Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается 5 октября.