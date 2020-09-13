Англия

"Молотобойцы" запросили 80 миллионов евро за английского хавбека.

Челси продолжает активную работу на трансферном рынке, пытаясь подписать полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.

Как сообщает журналист Николо Скира, "молотобойцы" получили от "пенсионеров" предложение по 21-летнему англичанину предложение в размере 45 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов, но данная сумма их не устроила.

Вест Хэм намерен выручить с продажи своего футболиста 80 миллионов евро, тогда как Челси сейчас готовит 60 миллионов евро и согласовывает условия пятилетнего контракта с самим Райсом.

Ранее появлялась информация, что Деклан Райс попросил руководство Вест Хэма отпустить его в стан "пенсионеров", воспитанником которых он является.