Челси продолжает активную работу на трансферном рынке, пытаясь подписать полузащитника Вест Хэма Деклана Райса. 

Как сообщает журналист Николо Скира, "молотобойцы" получили от "пенсионеров" предложение по 21-летнему англичанину предложение в размере 45 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов, но данная сумма их не устроила.

Вест Хэм намерен выручить с продажи своего футболиста 80 миллионов евро, тогда как Челси сейчас готовит 60 миллионов евро и согласовывает условия пятилетнего контракта с самим Райсом.

Ранее появлялась информация, что Деклан Райс попросил руководство Вест Хэма отпустить его в стан "пенсионеров", воспитанником которых он является.