"Молотобойцы" запросили 80 миллионов евро за английского хавбека.
Деклан Райс, Getty Images
13 сентября 2020, 10:22
Челси продолжает активную работу на трансферном рынке, пытаясь подписать полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.
Как сообщает журналист Николо Скира, "молотобойцы" получили от "пенсионеров" предложение по 21-летнему англичанину предложение в размере 45 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов, но данная сумма их не устроила.
Вест Хэм намерен выручить с продажи своего футболиста 80 миллионов евро, тогда как Челси сейчас готовит 60 миллионов евро и согласовывает условия пятилетнего контракта с самим Райсом.
Ранее появлялась информация, что Деклан Райс попросил руководство Вест Хэма отпустить его в стан "пенсионеров", воспитанником которых он является.