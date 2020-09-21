Англия

"Горожане" сменили трансферную цель.

Манчестер Сити раздумывает над тем, чтобы отказаться от трансфера защитника Наполи Калиду Кулибали, утверждает The Athletic.

По данным источника, "горожане" не могут никак договориться с неаполитанцами о цене за сенегальца, и готовы переключиться на другие варианты.

Отмечается, что новой главной целью Сити стал защитник Севильи Жюль Кунде, и стороны уже вступили в переговоры.

Ранее сообщалось, что англичане предложили за Кунде 55-60 миллионов, но нервионцы не стали отпускать игрока.