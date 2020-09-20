Италия

Потенциальным покупателям крайне сложно удовлетворить запросы неаполитанцев.

Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити пока сильно расходятся с Наполи в оценке стоимости центрального защитника неаполитанцев Калиду Кулибали. По информации La Repubblica, "партенопеи" просят 80 млн евро.

Ни французский, ни английский клуб не готовы столько платить, поэтому не исключено, что сенегалец останется в Наполи.

Ранее "адзурри" планировали использовать средства с продажи Калиду на подписание нового полузащитника и вингера, но если трансфер не состоится, им придется арендовать игроков.

Манчестер Сити уже вступил в переговоры с Севильей о трансфере Жюля Кунде. Стоимость трансфера француза может составить 50 млн евро.