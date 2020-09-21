Англия

Форвард прокомментировал игру испанца.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане высказал свое мнение об игре полузащитника команды Тиаго Алькантары в матче против Челси.

"Он один из лучших игроков в мире, поэтому нам повезло, что в нашей команде есть Тиаго. И я думаю, он показал, что он отличный игрок"

"Челси? Честно говоря, это были отличная игра. В первом тайме нам было очень сложно создавать моменты, и я думаю, когда они получили красную карточку, это облегчило задачу.

"Во втором тайме мы создали много моментов и в итоге забили два гола. Думаю, мы заслужили победу", — цитирует Мане Goal.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Челси и Ливерпулем.